جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب قادم من الشارقة تهريب هواتف محمولة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى, برئاسة محمد رمضان الدمرداش مدير إدارة الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، وذلك بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران شركة العربية رقم 622، اشتبه حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية في الراكب ا . ع . ع مصري الجنسية أثناء خروجه من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول نظراً لقصر مدة السفر، وبسؤاله إذا كان يحمل معه في حقائبه أشياء ممنوعة أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبدالرحيم مأمور الفحص وهانى مصطفى رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة،

وبالعرض على عمرو شعبان مدير الحركة قام بتكليف شيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 14هاتف محمول ماركة آيفون وهاتف واحد ماركة سامسونج بإجمالى 15 هاتف مخبأة داخل حقائب الراكب .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 1بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنة 2022 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.