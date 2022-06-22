جلسة بمنتدى أسوان لمناقشة "الدفع بالسلم والتنمية فى البحر الأحمر"

كتب أحمد جمعة

يناقش المشاركون في النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال جلسة بعنوان "الدفع بالسلم والتنمية المستدامين في البحر الأحمر"، التحديات والفرص القائمة لتحقيق السلم والتنمية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي وذلك من خلال مناقشة الأهمية الإستراتيجية للمنطقة وما تواجهه من صراعات وتحديات أمنية وأزمات إنسانية بما فيها النزوح القسري وضعف الأمن الغذائي في ظل التأثير الكبير لتغير المناخ.

وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لتضافر جهود وإرادة دول المنطقة للدفع بسياسات السلم والأمن والتنمية وتعزيز قدرة الدول علي حل النزاعات والصمود في وجه المخاطر المتعددة التي تجابه المنطقة، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإنسانية، على نحو أكثر شمولا وإستدامة.

وتحدث خلال الجلسة إيساتا كين المستشار الإقليمي لإفريقيا جنوب الصحراء بالمنظمة الدولية للهجرة، أماني الطويل خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بنجامين بيتريني باحث زميل بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، فوزية عبدي مدير فرع منظمة المرأة في السلم الدولي - القرن الإفريقي، سورير قاسم محمد زميل هاري جوجنهايم بكلية بيمبروك في جامعة كامبريدج.