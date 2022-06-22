جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا لمناقشة الحد من آثار تغيرات المناخ فى التخطيط

كتب محمد صبحى

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمه كلية التخطيط الإقليمى والعمراني ب جامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والدكتور هشام البراملجى عميد الكلية ، وعدد كبير من أساتذة الكلية وأساتذة كلية الهندسة وعلاء الدين عبد الفتاح نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى.

ويناقش المؤتمر اهم التحديات التى تواجه التخطيط الاحتوايى لمواجهة الكوارث العمرانى فى العمران المصرى ومناقشة التوجه العالمى للحد من آثار التغيرات المناخية كأحد المحاور العلمية فى المؤتمر .

وافتتح الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا المؤتمر الدولى لكلية التخطيط العمرانى نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، مؤكداً أن كلية التخطيط الإقليمى والعمراني اثبتت على مدار 40 سنة نجاح كبير جدا من خلال تخصيص كلية لهذا الغرض وتضم أساتذة متخصصين ذات كفاءة عالية .

وأضاف الدكتور العطار ، أن التوسع العمرانى فى مصر والكوارث التى حدثت نتيجة عدم وجود مخططات وما تسبب من عشوائيات وتعديات على الأراضى الزراعية ولكن سياسة الدولة تفعيل دور الجامعات والاهتمام بالعلم وإيجاد مخططات عمرانية على مستوى الدولة جعل للكلية دور مهم جدا .

وتابع العطار، أن المؤتمر يناقش الكوارث البيئية فى التخطيط العمرانى، ومن المؤكد أن المناقشات ستكون مفيدة جدا وتفيد الدولة من خلال الوصول إلى توصيات حول التخطيط العمرانى السليم.