جامعة الأزهر تعلن قائمة الكليات التى تشترط اختبار قدرات.. تعرف عليها

كتب لؤى على

صرح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة بدأت فى الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية، وأنه بناء على قرار مجلسها رقم (675) بتاريخ29/12/2021 بشـأن اختبارات القبول بالكليات، فإنه سيتم إجراء اختبارات القبول للكليات والشعب التي يتطلب القبول بها ذلك قبل بدء التنسيق وعلى الطلاب الراغبين الالتحاق بالكليات بالشعب المذكورة لاحقا متابعة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر والمواقع الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية والمناطق التابعة لها بالأقاليم بعد انتهاء اختبارات الثانوية الأزهرية؛ للتعرف على نظم التقدم والمواعيد والتي ستعلن حينها، والكليات والشعب التي تتطلب اختبارات قدرات.

وأضاف الشربيني أن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك (32) شعبة ( قسم) في (13) كلية من كليات الجامعة، وهي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة:

- تخصص عام انتظــام

- شعبة التعليم الأساسي

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

- تخصص عام انتظام

3- كلية التربية بنين بأسيوط

- كلية التربية بنين بأسيوط أنتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

4- كلية التربية بنات بالقاهرة.

5- كلية التربية بنات بأسيوط.

- كلية التربية بنات بأسيوط أنتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

- شعبة رياض أطفال

6- كلية القران الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة

- شعبة رياض الأطفال

11- كلية التمريض بنات القاهرة.

12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:

- شعبة رياض الأطفال

- شعبة التربية

13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام

- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظــام

- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام

- تخصص عام انتظــام

- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام