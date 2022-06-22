توسعات العاصمة الإدارية.. 11 قرارا لمجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعى.. إنفوجراف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى وهى:
الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 45.4 ألف فدان لتوسعات العاصمة الإدارية الجديدة
الموافقة على مشروع قرار الرئيس بتخصيص 7.18 فدان لإقامة مصنع لتكرير ملح الطعام بشمال سيناء
الموافقة على مشروع قرار الرئيس بتخصيص 541 مترا مربعا لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك فى قنا
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار
الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بدمج المجلسين القوميين للشباب والرياضة تحت مظلة الوزارة
الموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات بشأن درجات كليات التربية للطفولة المبكرة
الموافقة على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لـ1000 طن من مجزءات الدواجن لصالح وزارة التموين
الموافقة على طلب الصحة تدبير القوى البشرية لتشغيل سيارات الإسعاف وسيارات العيادات المتنقلة
الموافقة على التعاقد لتنفيذ أعمال تنسيق مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27
الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الاستثمار رقم 3210 لسنة 2017
الموافقة على مقترح وزارة التعليم وجهاز التنظيم والإدارة بتعديل لائحة الباب السابع من قانون التعليم
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