تفاصيل كراسات شروط حجز أراضى الإسكان بـ10 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

حصل اليوم السابع على كراسات شروط حجز أراضى الإسكان، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى نحو 10 مدن جديدة، وتضمنت كراسات الشروط تفاصيل حجز الأراضى الأسعار والأماكن والشروط العامة والشروط العقارية.

وتنص شروط الحجز ، أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية وليس شخصا معنويا ( شركه أو مؤسسه ) ، وان لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما فى تاريخ بدء الحجز ، ولا يحق للأسرة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها . - وفى حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من ( الزوج – الزوجة ) لحجز قطعة أرض لكل منهما فى مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضى الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز .

كما تضمنت شروط الحجز التى نشرتها كراسة الشروط الا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجـة - والأولاد القصر ) بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير، والا يكون قد سبق تخصيص قطعة ارض او وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة - والأولاد القصر ) بأى من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير .

وأوضحت كراسة الشروط أن قطع الأراضى المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الارض وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائى واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع قطع الأراضى للاستخدام السكنى فقط ".

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمـه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط .

وبالنسبة للشروط المالية الخاصة بحجز أراضى الإسكان المتوسط ، تنص كراسة الشروط على سداد مبلغ جدية حجز وقدره ٢٥٠٠٠ جم ( فقط خمس وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير ) بالإضافة إلى مبلغ 00 5 جم ( فقط خمسمائة جنيه مصرى لا غير ) مصروفات تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأ ـ عند التقدم للحجز بأحدى وسائل الدفع التالية :

- سویفت ( سویفت کود HDBKEGCAXXX ) بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين .

‏ ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين .

تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين ( من أى فرع من فروع بنك التعمير والاسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك ) .

نقدأ فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية : -

اسم المتقدم للحجز رباعى - رقم بطاقة الرقم القومى ( 14 رقم ) سارية .

وحول الية سداد باقى قيمة الأرض، أوضحت كراسة الشروط أن نظام سداد قيمة قطعة الأرض

- استكمال سداد ٢٥ % بالإضافة إلى ( ۱ % مصاريف ادارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من إجمالى قيمـة الارض خلال الفترة من ۲۰۲۲/۰۸/٢٨ الی ۲۷ / ۲۰۲۲/۰۹ وبنفس اسلوب سداد جدية الحجز ( سويفت / ACH / تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين ، من أى فرع من فروع بنك التعمير والاسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك - نقدأ فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان ) .

- سداد باقى ثمن الارض ( الـ 75 % ) من أجمالى ثمن الارض على 3 اقساط سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية أجلة بقيمة الاقساط باسم جهاز المدينة المختص .

فى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى ٢ % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .

فى حالة عدم سداد المبالغ الموضحة بعالية خلال المدد المحددة بكراسة الشروط يتم إلغاء الحجز نهائيا ويخصـم منـه 1 % مصاريف إدارية 0.5 % مجلس أمناء المدينة دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائى.