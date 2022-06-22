تعليم الوادى الجديد يحقق المركز الأول بمسابقة "آدم حنين" للفن التشكيلى

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فوز الطالبة رؤى محمود محمد من مدرسة الراشدة الابتدائية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة (قريتى) للرسم، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ودعمه الأنشطة الطلابية بجميع مجالاتها.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن المسابقة جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلى، بمشاركة مدارس قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه مدير التعليم، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، لهذا الإنجاز لقطاع تعليم المحافظة فى ظل الدعم اللامحدود لطلابنا للمشاركة بجميع الأنشطة والمسابقات وتحقيق مراكز متقدمة على الدوام.

وأعرب مدير التعليم عن تقديره وامتنانه لتعاون جميع القائمين على العمل مدير عام الخدمات التربوية، إدارة الداخلة التعليمية، توجيه عام التربية الفنية والمشرفين على المسابقة ومدرسة الراشدة الابتدائية.

وبعث وكيل التعليم بالمحافظة اطيب التهانى للطالبة حنين وأسرتها بحصاد المركز الأول جمهوريا بالمسابقة متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدا من النجاحات.