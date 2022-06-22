اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعليم المنوفية : تظلمات الإعدادية مستمرة حتى نهاية الشهر الجارى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:41 ص
تعليم المنوفية : تظلمات الإعدادية مستمرة حتى نهاية الشهر الجارى مدرسة - أرشيفية
المنوفية فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجراءات قبول التظلمات بالدرجات فى الشهادة الإعدادية يتم على قدم وساق من اجل الوصول إلى العدالة الكاملة بين كل المتقدمين .
 
وأضافت قرنى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن التظلمات مستمرة والحصر النهائي لم يتم حتى الأن، مشيرة إلى أن التظلمات أقل بكتير من الفصل الدراسي الاول ، مشيرة إلى أنهم مستمرون فى استقبال الطلبات حتى نهاية الشهر الجارى .
 
وفى نفس السياق أضافت وكيل الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة تضم 108 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بهم 34 ألف و521  طالب وطالبة، فضلا عن توافر وتجهيز 22 استراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بمعدل أستراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان .
 
 
 

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