اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:43 م
أكرم القصاص
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تعرف على مواعيد قطارات الوجه القبلى بعد تعديلها

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:00 م
تعرف على مواعيد قطارات الوجه القبلى بعد تعديلها محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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مع حلول السبت القادم تتغير مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلى، حيث ستقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتعديل مواعيد قيام بعض القطارات بالوجه القبلى بناء على رغبة الجمهور، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير وبناءاً على رغباتهم. 
 
وجاءت المواعيد الجديدة كالآتى : 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 ( ثالثة مكيف ) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.
 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40. 
 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 ( تحيا مصر ) نجع حمادى / سوهاج حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50 .
 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 ( تحيا مصر ) سوهاج / أسيوط حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.
 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 ( تحيا مصر ) أسيوط / المنيا حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25. 
 
 
 
 

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