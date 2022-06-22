تعرف على مواعيد قطارات الوجه القبلى بعد تعديلها

كتب سيد الخلفاوى

مع حلول السبت القادم تتغير مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلى، حيث ستقوم الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، بتعديل مواعيد قيام بعض القطارات بالوجه القبلى بناء على رغبة الجمهور، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير وبناءاً على رغباتهم.

وجاءت المواعيد الجديدة كالآتى :

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 ( ثالثة مكيف ) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 ( تحيا مصر ) نجع حمادى / سوهاج حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50 .

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 ( تحيا مصر ) سوهاج / أسيوط حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 ( تحيا مصر ) أسيوط / المنيا حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.