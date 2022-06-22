تعرف على جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (177) قطعة سلاح نارى ، (214) قضية مخدرات وتنفيذ (86793) حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 177 قطعة سلاح نارى بحوزة 153 متهما، فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86793) حكم قضائى متنوع، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين ، اعترفوا بارتكاب (5) حوادث سرقة متنوعة،

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (214) قضية مخدرات، أبرزها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (33,130 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (11,845 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,758 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫580 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1٫050 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (636 جرام)، (2776) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم، فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (5) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23868) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (258) دراجة نارية مخالفة، فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.