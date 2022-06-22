تشيع جثامين السيدات اصحاب واقعة الدهس بالطريق الدولي بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شهدت مدينة المنصورة اليوم حادث مأسوي، حيث تم دهس 3 سيدات، أثناء خروجهن من مدرسة خاصة يعملن بها، حيث خرجت السيدات لتجاوز الطريق الدولي، لاستقلال السيارة التي تقلهم للعودة إلي مسقط رأسهن بقرية كفر الجنينة، مركز نبروة، تفاجن بأتوبيس خاص قام بصدمهن فسقطن الـ 3 سيدات أرضا، وتتأتي سيارة نقل ثقيل تقوم بدهسهن.

مشهد آليم شهدتة منذ قليل قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، حيث إتشحت القرية بالسواد، وذلك أثناء استقبال أهل القرية لجثامين 2 من السيدات، فقدن حياتهن، نتيجه الحادث الآليم، فيما تخضع الحالة الـ 3 للرعاية، والمتابعه الصحية داخل مستشفي طوارئ المنصورة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، لواء سيد سلطان، إخطارا من البحث الجنائي يفيد ورود إشارة من قسم أول المنصورة، بتلقي بلاغ من الأهالي بدهس 3 عاملات نظافة، يعملن في إحدي المدارس الخاصة، وأثناء تجاوزهم للطريق الدولي، تم صدمهن عن طريق أتوبيس خاص سقطن علي إثرها تحت عجلات سيارة نقل ثقيل، وتم دهسهن.

انتقلت قوة من قسم أول المنصورة، لمكان الواقعة محل البلاغ، واستدعت سيارات الإسعاف، وتم نقل الـ 3سيدات لمستشفي طوارئ المنصورة، وبالفحص الطبي تبين وفاة ماجدة عيد الدسوقي 28 عام مقيم قرية كفر الجنينة بمدينة نبروة، اية العباسي ٢٤ عام مقيمة نفس القرية وتم إحتجاز سمر الصباحي الدسوقي داخل مستشفي طوارئ المنصورة لتلقي العلاج اللازم ووضعها تحت الرعاية الصحية.