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تراجع هامشي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:10 ص
تراجع هامشي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 9692 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1725 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11915 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3924 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2680 نقطة.

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