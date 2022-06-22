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تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء على طفلة فى منطقة المعصرة لـ19 يوليو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:13 م
تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء على طفلة فى منطقة المعصرة لـ19 يوليو رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة فى المعصرة، لجلسة 19 يوليو المقبل.

 

كان صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة المجني عليها، بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

 

 

 


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