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بوتين يوقع مرسوما حول سداد سندات دولية بالروبل الروسى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:42 م
بوتين يوقع مرسوما حول سداد سندات دولية بالروبل الروسى بوتين
كتب أحمد عرفة

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام بالعملة الأجنبية، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للمرسوم فإن روسيا ستكون قادرة على سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل الروسى.

كما تتضمن المرسوم الالتزامات بموجب السندات الدولية "يوروبوندز" تعتبر مستوفاة على النحو الواجب إذا تم الوفاء بها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية وبناء على السعر الصرف في سوق العملات المحلية في تاريخ الدفع.


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