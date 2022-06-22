اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:40 م
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بعد زلزال أودى بحياة ألف شخص.. مصرع 400 على الأقل جراء فيضانات بأفغانستان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:03 م
بعد زلزال أودى بحياة ألف شخص.. مصرع 400 على الأقل جراء فيضانات بأفغانستان فيضانات - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن السلطات بأن ما لا يقل عن 400 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات فى مختلف أنحاء البلاد فى الفترة الأخيرة.

وأفاد تلفزيون "طلوع نيوز" الأفغانى بأن أمطارا غزيرة تسببت بالفيضانات في عدد من الولايات الأفغانية، بما فيها كابل وبنجشير وخوست وبكتيا وننكرهار.

وقالت وزارة الطوارئ الأفغانية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، وتم إجلاء السكان الذين تضررت مساكنهم جراء الفيضانات، وهم يعيشون في خيم.

وتعرضت أفغانستان كذلك لزلزال مدمر فى ولايتى بكتيكا وخوست بجنوب شرقى البلاد، أسفر عن مصرع أكثر من ألف شخص.


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