اليوم السابع
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انقلاب قطار بضائع محمل بالغلال بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:25 م
انقلاب قطار بضائع محمل بالغلال بصحراوى البحيرة انقلاب قطار بضائع
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت  منذ قليل منطقة البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة انقلاب قطار بضائع بالقرب من مزلقان الشرقاوى.
 
كان  اللواء أحمد عرفات  مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجده وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب عربات قطار محملة بالغلال وذلك عند مزلقان الشرقاوى بقرية البستان التابعة لدائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان بمعرفة رجال الحماية المدنية ، وجارى العمل على رفع آثار الحادث وفتح الطريق وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
 
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