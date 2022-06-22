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انفصال إمبراطور الإعلام الأمريكى روبرت مردوخ عن زوجته الممثلة جيرى هول

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:08 م
انفصال إمبراطور الإعلام الأمريكى روبرت مردوخ عن زوجته الممثلة جيرى هول روبرت مرودخ وجيرى هول
كتب محمد جمال

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن شخصين مطلعين، الأربعاء، أن قطب الإعلام، روبرت مردوخ، والممثلة جيرى هول، بصدد الطلاق، وكان مردوخ قد تزوج الممثلة الأمريكية جيرى هول، قبل 6 أعوام، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الطلاق الجديد.
 
يذكرأن، ثروة مردوخ البالغ من العمر 91 عاما، تبلغ قرابة 18 مليار دولار، وكان قد منح طليقته السابقة 1.7 مليار دولار، خلال تسوية قضية الطلاق.
 
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رويترز
 
ووفقا للتقرير، من غير المرجح أن يؤدى طلاق مردوخ، وهو الرابع له، إلى تغيير هيكل ملكية الشركات التى يمتلك حصصا فيها، والتى تشمل الشركات الأم لـ"فوكس نيوز" و"وول ستريت جورنال".
 
ولم يرد ممثلون عن هول على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
 

 


روبرت مرودخ

جيرى هول

الممثلة جيرى هول



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