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اندلاع حريق بطائرة ركاب أثناء هبوطها فى مطار ميامى بفلوريدا وإجلاء 130 شخصا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:45 م
اندلاع حريق بطائرة ركاب أثناء هبوطها فى مطار ميامى بفلوريدا وإجلاء 130 شخصا حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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اندلع حريق هائل بطائرة ركاب أثناء هبوطها فى مطار ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وقالت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن بيان لوكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي، إن عطلا فنيا أصاب معدات هبوط الطائرة التابعة لشركة "ريد". 

وأشار البيان إلي أن الطائرة كانت قادمة من جمهورية الدومينيكان لكنها تعطلت أثناء هبوطها في مطار ميامي، بينما كان على متنها 126 راكبا، واندلعت فيها النيران قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ بالمطار وتسيطر على الحريق.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 130 راكبا وأفراد الطاقم العشرة منها.

وبحسب البيان أصيب في الحادث 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.


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