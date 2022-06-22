اندبندنت: لندن تحقق بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال فى مياه الصرف الصحى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مسئولى الصحة فى بريطانيا أعلنوا التحقيق بشكل عاجل بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال فى مياه الصرف الصحي في لندن، حيث يتسابق مسئولو الصحة لتحديد حجم التفشي المخيف.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي البريطانية، تم التعرف على الفيروس، الذي يمكن أن يسبب الشلل في حالات نادرة، في عينات مياه الصرف الصحي المأخوذة من العاصمة بين فبراير ومايو 2022 .

وتحقق الوكالة الآن "بشكل عاجل" فيما إذا كان انتقال العدوى على نطاق أوسع ، والذي يمكن أن ينتشر دون ظهور أعراض في المجتمعات منخفضة التحصين ، في العاصمة. إذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون هذا أول انتشار لشلل الأطفال في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وجرى رصد هذا الفيروس مجددا في بريطانيا لأول مرة منذ عام 1984، وسط تساؤلات حول درجة المخاطر القائمة.

وبحسب صحيفة "الصن"، فإن خبراء الصحة في بريطانيا يدعون الآباء إلى الانتباه للسجل الطبي الخاص بأبنائهم، للتأكيد من أخذهم اللقاح ضد الفيروس الذي ينتقل بين الأفراد.

ويحصل الأطفال في بريطانيا على لقاح ضد شلل الأطفال، عندما يكون في عمر 16 أسبوعا و8 سنوات و12 عاما.