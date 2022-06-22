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امتحانات الثانوية العامة.. هذه الغرامات تلاحقك حال حيازة هاتف داخل اللجان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:30 ص
امتحانات الثانوية العامة.. هذه الغرامات تلاحقك حال حيازة هاتف داخل اللجان امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت ندى سليم

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نص قانون رقم 205 لسنة 2020، لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وضبط سير العملية التعليمية خلال فترة أداء الامتحانات، لضمان تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان فى مختلف المراحل التعليمية. 
 
وحذر القانون من استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، على النحو الآتى:
 
1. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة.
 
2. حذر القانون أيضا من حيازة أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أىّ من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون.
 
3. تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

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