النيابة تطلب التحريات حول تنقيب عدد من المتهمين عن الآثار داخل منزل بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة اللجنة الهندسية المشكلة لفحص أعمال حفر نفذها متهمون بالتنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط، لإفادتها بنتائج أعمالها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وكشف شهود عيان كواليس ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في إحدى قرى العياط بالجيزة، فذكروا أن عدد من الأشخاص اشتركوا في عملية الحفر والتنقيب داخل المنزل، واستمرت عملية الحفر حتى حدث انهيار أرضى بالشارع أمام العقار الذي يشهد عملية الحفر.

وقال شهود عيان إن الجيران أبلغوا مركز الشرطة، ووصلت قوة أمنية، وحددت هوية المتهمين وتم القبض عليهم، وعثر على حفرة عميقة داخل المنزل، وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى العياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وأدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب.

وتبين من خلال المعاينة وجود هبوط أرضى ناتج عم الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.