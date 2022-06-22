المخدرات تفقد الطلاب التركيز والاستيعاب خلال المذاكرة.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى البرامج والأنشطة التوعوية، عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث إن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هى أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة.

يأتى ذلك بالتزامن مع أداء امتحانات الثانوية العامة والتى قد يصاحب بعض الطلاب التوتر والقلق خلال فترة الامتحانات، وأن من يعتقد بأن المواد المخدرة تقلل من حدة التوتر فهذا غير صحيح على الإطلاق، فقد تجعل المواد المخدرة الشخص يسهر لفترات طويلة ولكنه يفقد التركيز تماما مع عدم القدرة على استيعاب المعلومات أو الفهم بسبب التعاطي.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد نفذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية على مدار عام 2021، فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب لتوعية الطلاب بالمراحل المختلفة بأضرار الإدمان كذلك تنفيذ مبادرات لتوعية الفئات المختلفة بأضرار التعاطى.

وتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 2750 مدرسة استهدفت توعية ما يقرب من مليون و300 ألف طالب وطالبة و280 كلية ومعهد عالي بـ 40 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و82 معهد عالي على مستوى الجمهورية ،وتم تنفيذ عدد (366) نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 860 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

كما استقبلت "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى الجامعات "حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج" طلاب الكليات لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية "مجانًا " وفى سرية تامة، كما تقدم للتطوع أكثر من 2129 طالبا وطالبة من مختلف الكليات للتطوع، وتم اختيار 1900 شاب جديد وضمهم لوحدات التطوع بعد تدريبهم على الأدلة العلمية والمهارات الحياتية من خلال تنظيم سلسلة معسكرات تدريبية، ليصبح إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، كما تمت المشاركة فى 25 معسكرا جامعيا.

كما تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات، وتم تنفيذ(550) نشاط ميداني مثل مبادرة "سكة السلامة" لمستقلي مترو الأنفاق والقطارات والسائقين على الطرق السريعة والداخلية، كذلك مبادرة "القرار قرارك" لتوعية العاملين بالمصالح والمقرات الحكومية بأضرار التعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لتلقي الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وتم تنفيذ أكثر من 1000 نشاط باستهداف 500 ألف موظف ، ومبادرة "خدعوك فقالوا" لتوعية الفئات الأكثر استهدافا من عمال وشباب ومناطق مستحدثة، وتم تنفيذها داخل 300 مصنع لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطي قوة في التركيز ،وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال، ومبادرة "اختيارك" هدفها تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الأفراد والأسر ،وتم استهداف أكثر من 5000 أسرة بين المصطفين بالمناطق الساحلية خلال فترة الصيف.