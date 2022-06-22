اليوم السابع
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المؤبد لمتهم بالتسبب فى مقتل طفل حرقا داخل شقة بمنطقة دار السلام

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:10 م
المؤبد لمتهم بالتسبب فى مقتل طفل حرقا داخل شقة بمنطقة دار السلام محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بمعاقبة متهم بإشعال النيران في شقة سكنية، والتسبب في وفاة طفل، بسبب خلافات سابقة في دار السلام، بالسجن المؤبد.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

 

وأسندت النيابة للمتهم تهمة إشعال النار عمدا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه، بأن سكب مادة سريعة الاشتعال "مادة الجازولين"، حتي أيقن وصولها إلى أرضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدما ولاعته الخاصة، وقد نشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه، والذي كان متواجد بالشقة أثناء اشتعال النار.


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