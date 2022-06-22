اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.91% خاسرًا 339.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.88 نقطة، أعقبه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.843% خاسرًا 173.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9244.16 نقطة، يليه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.10% خاسرًا 133.03 نقطة ليغلق عند مستوى 11943.18 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.91% خاسرًا 339.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.88 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% خاسرًا 225.45 نقطة ليغلق عند مستوى 20649.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.8 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 4.58%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.34%، يليه قطاعي الاتصالات والأدوية بنسبة 3.85%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.79%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والبنوك بنسبة 3.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.09%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.52%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.27%.

وقفز 21 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 4.76%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.41%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.86%، وتراجع 188 سهمًا على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 7.46%، ثم سهم "معادن" بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسرًا 24.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7217.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسرًا 24.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8005.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% خاسرًا 26.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5595.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسرًا 12.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5808.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 187.7 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.63%، 1.61%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% خاسرًا 28.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3235.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.4 مليون سهم محققة ما قيمته 300.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4645 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.71%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.72%.

وقفزت 4 أسهم على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.67%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.12%، وتراجع 21 سهمًا شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.88%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.9 مليون ورقة بقيمة 118.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.843% خاسرًا 173.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9244.16 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.874 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 206.9 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9815 صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 3.01%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.98%، ثم قطاع المرافق بنسبة 2.34%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 1.84%، 1.81%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.74%، وأخيرًا السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.38%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 7.57%، ثم سهم "شركة ألياه للاتصالات الفضائية" بنسبة 0.38%، وتراجع 44 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.6%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 7.94%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 377.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسرًا 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1828.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 854.3 ألف سهم بقيمة 199.1 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 44.27% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.46%، 1.18%، 0.41%، 0.16%، على التوالي.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.79%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمارية 9.63%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.61%.





بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.10% خاسرًا 133.03 نقطة ليغلق عند مستوى 11943.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.6 مليون سهم بقيمة 577.6 مليون ريال عبر تنفيذ 14.4 ألف صفقة، وتراجع 43 سهمًا، وارتفعت 3 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.26%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.63%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيدًا بنسبة 0.22%.