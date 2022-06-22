القوى العاملة: تسيلم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

كتبت آيه دعبس

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إيمان شحاته مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتسليم 152 وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة "الدفعة الثانية" من المسجلة بالمديرية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم وزير القوي العاملة، في رسالة للعمال، الشكر والتقدير لسواعد الدولة عمال مصر فى تحقيق أهدافها، مؤكداً أن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، كاشفاً عن أنه يجري حالياً تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالقليوبية على الجهد المبذول لرعاية تلك الفئة، طالباً منهم بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم وضمان استدامة تشغيلهم في كل المشروعات التي تقام على أرض محافظة القليوبية.

وقامت إيمان شحاتة مدير المديرية، نيابة عن وزير القوي العاملة بتسليم 152 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى، للعمالة غير المنتظمة بشركة الغازات البترولية بتروجاس بمسطرد ، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية، ومحمود الكومي مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية وباحثها، ومديري مكاتب بهتيم.

وأشارت إيمان شحاتة إلي أن الوزارة استحدثت وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021، بتعويض مالى وقدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي المستديم أو الجزئي أو حالات الوفاة، وتم رفع قيمتها فى بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم.

وفي ختام اللقاء تم تقديم توعية للعمالة بشركتي فايف ستارز والوطنية والقائمين علي تنفيذ الأعمال والخدمات داخل نطاق الشركات مع تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة للمجهودات التي تقدمها الوزارة مع تقديم الشكر لإدارة الشركة .