اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:50 ص
أكرم القصاص
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القنصلية السعودية فى سيدنى تعلن وفاة سعوديتين فى المدينة الأسترالية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:02 ص
القنصلية السعودية فى سيدنى تعلن وفاة سعوديتين فى المدينة الأسترالية سيدنى ـ صورة أرشيفينة
وكالات الأنباء

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أعلنت القنصلية السعودية فى مدينة سيدنى الأسترالية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنتين سعوديتين فى مقر سكنهما فى المدينة.

وقالت القنصلية السعودية فى بيان نشرته على حسابها  بموقع "تويتر": "تلقت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني"

وذكرت أنها توصلت فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، مطالبة بتزويدها بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

وأكدت أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.


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