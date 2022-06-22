القبض على مهندس أطلق النار على صاحب شركة بـ6 أكتوبر بسبب خلافات مالية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مهندس لاتهامه بإطلاق النار على صاحب شركة بمدينة 6 أكتوبر، كما أصاب عامل أخر، نتيجة الخلاف على تعاملات مادية بينهما، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية وإصابة مالك شركة وعامل بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مهندس أطلق النار على مالك شركة فأصابه بساقه، كما أصاب عاملا، نتيجة الخلاف على معاملات مادية بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.