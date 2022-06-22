القبض على مستريح جديد بسوهاج جمع 3 ملايين جنيه من المواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط صاحب محل ملابس لاتهامه بالنصب على المواطنين في مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً يتمثل فى تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال محل الملابس الخاص به مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، بلغت ثلاثة ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.