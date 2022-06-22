اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل عامل فى ميت عقبة بالعجوزة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:55 م
القبض على المتهم بقتل عامل فى ميت عقبة بالعجوزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل فى منطقة ميت عقبة بالعجوزة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، وتبين من خلال التحريات مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر.
 
وكشفت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، هوية مرتكب الجريمة، وتمكن من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

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