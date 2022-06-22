العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات تتفقد مطارى طابا وشرم الشيخ..صور

كتبت رحاب نبيل

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بأولي جولاتها التفقدية لمطار طابا الدولي، وذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني باستمرار الجولات التفقدية التي تقوم بها اللجنة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية.

تفقدت اللجنة صالتي السفر والوصول وصالة الطوارئ وإدارة الجوازات والجمارك ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة الجوية ومكتب مصر للطيران للخطوط الجوية والخدمات الأرضية والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب، وتابعت اللجنة أيضا منظومة الكاميرات الحرارية، والكافتيريا ومكتب الحجر الصحى بالمطار.

وتوجهت اللجنة بعد ذلك إلي مطار شرم الشيخ الدولي، حيث تفقدت أعمال التطوير بمبنى الركاب (2) وصالتي السفر والوصول ومنافذ الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير البوابات الجديدة لمطار شرم الشيخ وكذلك منطقة انتظار السيارات لزيادة طاقتها الاستيعابية من 282 أتوبيس إلى 310 أتوبيس، وزيادة سعة انتظار السيارات من 183 سيارة لتصبح 240 سيارة، فضلا عن زيادة الاستاندات من 46 الي 68 استاند وتطوير كافة طرق الخدمة داخل المطار.

جدير بالذكر، أن هذه الجولات تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة المصرية من أجل تعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء للقيام بالتفتيش الدوري على كافة المطارات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.