وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "نتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر"، مشيرًا إلى أنه "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سرى للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس".

وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية كشفت، أمس، عن تسليم وفد عراقي يزور "مينسك" أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

