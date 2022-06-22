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العدل تطلق خدمة تلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن الكسب غير المشروع إلكترونيا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 03:34 م
العدل تطلق خدمة تلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن الكسب غير المشروع إلكترونيا المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه، واستمراراً لنهج وزارة العدل في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي , والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة .

وفي ضوء ذلك تم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب (whats APP  )لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع , أو من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code .


قانون الكسب غير المشروع

وزير العدل

بلاغ كسب غير مشروع

المستشار عمر مروان وزير العدل

اليوم السابع بلس



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