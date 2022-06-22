وأفادت الطوارئ الروسية - في بيان - أن الأشخاص ، الذين كانوا على متنها أحياء، وثلاثة منهم بحاجة إلى مساعدة طبية.

وكان مصدر روسي قال لوكالة أنباء "تاس" الروسية صباح اليوم:" إن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك، وعلى متنها 7 أشخاص"، مشيرا إلى أن مروحية من طراز "مي-8" وطائرة دورية من طراز "AN-26" أقلعتا للبحث عن الطائرة المفقودة. يُذكر أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت أمس الثلاثاء طائرة من طراز "AN-26"، وعلى متنها 3 أشخاص.