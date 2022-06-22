اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:42 م
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العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور ببنى سويف

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:59 م
العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور ببنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، علي جثة شاب ، بداخل منزل مهجور بإحدى المناطق بالمدينة، وتم إبلاغ قوات الشرطة واستدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى، عقب مناظرة النيابة العامة للجثة.
 
تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من اللواء أسامه جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بمدينة الفشن، بالعثور على جثة شاب ، ملقاه داخل أحد المنازل المهجورة بالمدينة.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزى  جثة شاب يدعى " أ، ش وتد إيداعه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة .
 
وكان اهالى  أحد مناطق مدينة الفشن عثروا على جثة شاب" بداخل منزل مهجور بإحدى المناطق، عقب انتشار بعض الروائح الكريهة المنبعثة من داخل المنزل، وتم إبلاغ قوات الأمن بمركز شرطة الفشن.
 
 
 

 


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