وحذرت اللجنة من أن تأثير القتال شديد في مدن مثل سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ودونيتسك وخاركيف ومناطق حضرية أخرى ، ولفتت إلى أن المنازل والمدارس والمستشفيات والجسور وغيرها من البنى التحتية قد تعرضت للضرر أو الدمار بسبب القتال العنيف وكذلك الخدمات الحيوية ، مشيرة إلى أن حياة المدنيين هناك في خطر ويفتقر الكثيرون إلى الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.



كما حذرت اللجنة الدولية من أن العديد ممن بقوا هم من كبار السن والأكثر ضعفا بما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ، وقالت انه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى علاجاتهم وأن نقص الأدوية الأساسية يعد مشكلة متصاعدة لها عواقب صحية وخيمة ، ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين والبنية التحتية الأساسية وكذلك إيجاد اتفاقيات لضمان المرور الأمن للمدنيين للانتقال إلى مواقع أكثر أمانا من اختيارهم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المحايدة التي هم في أمس الحاجة إليها .



وقال باسكال هوندت رئيس بعثة اللجنة الدولية في أوكرانيا إن اللجنة الدولية على استعداد كوسيط محايد لتسهيل مثل هذه الاتفاقات ، ودعا إلى حماية المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء ، مشددا على أن الهجمات على مثل هذه المنشأت لا تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة الإنسانية ، ولفت إلى أن اللجنة تواصل عملها في المناطق المتضررة من القتال للاضطلاع بأنشطة الحماية ودعم الأشخاص بالمساعدات الطارئة مثل الغذاء والماء والإمدادات الحيوية الأخرى كما تقوم بدعم المستشفيات ومنشأت الرعاية الصحية الأولية بالمعدات الطبية والأدوية .