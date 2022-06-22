الصحة :رفع كفاءة 153 مستشفى حميات وصدر خلال جائحة كورونا بـ438 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة حوالي 153 مستشفى حميات وصدر خلال جائحة فيروس كورونا، بتكلفة 438 مليون جنيه كما تم تطوير تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 30 مستشفى نموذجيا وافتتاح 11 مستشفى، بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة أصدرت خطة لمكافحة السرطان من خلال التشخيص السريع وعلاجها، حيث تم تجهيز معامل لتقليص الوقت المستغرق الجراء الجمهوريٌة تحاليل العينات، وتوزيع أجهزة الأشعة على مراكز الأورام بينما تم تطوير سيارات الفحص الخاصة بالماموجرام والسونار وتوزيع أجهزة تضمن تقليل الانتظار بكل خطوة وكذلك عبء التنقل للكشف وتم انشاء معملين Pathology.

وتابع: نسير وفق خطط محددة تتسق تماما مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030 لدعم وتطوير قطاع الصحة وهيكلته لضمان تقديم خدمات طبية بمقاييس عالمية مشيرا إلى أن هناك تحول كبير في البينية التحتية الصحية يتم على محورين متوازيين الأول هو تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل مرحليا في المحافظات والثاني نشاط مبادرة حياة كريمة التي تعمل على تطوير الوحدات والمراكز الطبية بنفس معايير التأمين الصحي الشامل وهو ما يقلص مدة تطبيق التأمين الشامل.