الصحة: توفير مخزون استراتيجى من اللقاحات والأمصال بتكلفة 2.1 مليار جنيه

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تكلفة مشروع مشتقات البلازما بلغت 423 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم افتتاح وتشغيل مجمع الأمصال بحلوان، وانشاء المجمع القومي للأمصال واللقاحات بالإضافة إلى توفير معدات سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات والأمصال.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع: استطاعت الوزارة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية واللقاحات والأمصال كما تم مضاعفة المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال مع توفير مخزون استراتيجي من اللقاحات والأمصال بتكلفة 2.1 مليار جنيه.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة حوالي 153 مستشفى حميات وصدر خلال جائحة فيروس كورونا، بتكلفة 438 مليون جنيه كما تم تطوير تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 30 مستشفى نموذجي وافتتاح 11 مستشفى، بتكلفة 4.5 مليار جنيه.