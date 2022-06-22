الصحة العالمية توضح بروتوكول علاج جدري القرود

كتبت أمل علام

كشف الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن بروتوكول علاج جدري القرود يتمثل فى اعطاء خافض للحرارة، وعلاج القروح والبثور وضرورة العزل الصحي للمريض، وعدم الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب، موضحا، أن هناك لقاحين فعالين للوقاية من جدري القرود، والمنظمة تعمل على توزيع منصف لهما، ويستخدم للأشخاص الأكثرعرضه للخطر.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء أن هناك دولا سجلت ارتفاعا فى الحالات وارتفاعا طفيفا فى وفيات كورونا، مؤكدا على ضرورة اخذ الحذر وترصد المرض وعمل الاختبارات اللازمة، ولابد من التعاون من اجدل العودة الى الحياة الطبيعية ، موضحا أن الفيروس موجود ولكن يمكن وقف انتشاره، بالالتزام بالاجراءات الوقائية، مؤكدا أن المنظمة ترصد أعداد الوفيات والحالات ورفع وعى افراد المحتمع بمختلف اللغات، مشيرا الى ارتفاع اصابات جدري القرود على مستوى العالم وعلينا الرجوع الى المصادر الموثوق فيها.