اليوم السابع
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الشرطة تحمى الأمن الغذائى وتضبط 366 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:00 ص
الشرطة تحمى الأمن الغذائى وتضبط 366 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء حملات تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شنت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت جرائم الغش التجاري وبيع القمح بالسوق السوداء، حيث نجحت الجهود في ضبط (47) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (36 متهما)، (9 مركبات) بمضبوطات بلغت (366 طن، و562 كيلو جرام - 30 طن "دقيق أبيض").
 
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
وضاعفت المادة  346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
 
 

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