الشباب والرياضة تواصل تقديم خدمة رحلات لمعالم القاهرة لشباب شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، تقديم خدمة توفير رحلات وتثقيف ومعرفة لشباب شمال سيناء ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي اهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية.



وقال كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء ن انه فى هذا السياق تم انطلاق معسكر جديد شارك فيه أبناء شمال سيناء من الشباب المتميز وتختتم فعالياته اليوم (الأربعاء).



أضاف أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب ومن إحدى البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج "أهل مصر" الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها.



تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة خدمات الشباب لتمكين وتأهيل ودمج الشباب أبناء المحافظات الحدودية



كما أكد أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى خاصة بالمحافظات الحدودية إيمانا بدورهم الوطني والقومى والتوعية المستمرة للشباب وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهى والثقافى داخل البرنامج.













