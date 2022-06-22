اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:49 م
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السيطرة على حريق بمحل هواتف محمول بقليوب دون خسائر بشرية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:00 م
السيطرة على حريق بمحل هواتف محمول بقليوب دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل محل موبايلات بمنطقة سيدي عبد الرحمن بقليوب البلد دائرة قسم شرطة قليوب، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا من النجدة باندلاع حريق داخل محل موبايلات بمنطقة سيدي عبد الرحمن بقليوب البلد.
 
وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المحيطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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