السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى بدءا من السبت المقبل

كتب سيد الخلفاوى

تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قيام بعض القطارات بالوجه القبلى ابتداء من يوم السبت الموافق 25 / 6 / 2022 طبقاً للجداول المرفقة، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير وبناء على رغباتهم، وبيانها كالآتى:

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 (ثالثة مكيف) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 (تحيا مصر) نجع حمادى / سوهاج، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 (تحيا مصر) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 (تحيا مصر) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.

وتسعى الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.