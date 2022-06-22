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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى بدءا من السبت المقبل

الأربعاء، 22 يونيو 2022 09:00 ص
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى بدءا من السبت المقبل السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قيام بعض القطارات بالوجه القبلى ابتداء من يوم السبت الموافق 25 / 6 / 2022 طبقاً للجداول المرفقة، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير وبناء على رغباتهم، وبيانها كالآتى:
 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 (ثالثة مكيف) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55. 
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.  
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 (تحيا مصر) نجع حمادى / سوهاج، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 (تحيا مصر) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.
- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 (تحيا مصر) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25. 
وتسعى الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.
 
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