السجن 15 عاما لسائق ألقى زوجته من الطابق الـ8 بسبب خلافات فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وعضوية كل من ابراهيم محمد امين والمستشار مصطفي محمد احمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد عزت غريب بالسجن المشدد 15عاما للمتهم " أ.إ س " سائق لاتهامه بقتل المجني عليها " ا.ع.ا"



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5018 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بسقوط المجني عليها من محل سكنها بالطابق الثامن بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث أنه علي اثر خلاف بين المتهم " أ.إ.س " سائق وبين المجني عليها " ا.ع.ا" زوجته نتيجة خلافات بينهما ولتشككه في سلوكها وابصرها عقب تلك المشادة متكئه علي سور سطح العقار لانتعال حذائها للتوجه لمحل عملها فدفعها بيده فسقطت من سطح العقار بالطابق الثامن وتوفيت متاثره بإصابتها .



تبين من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها بها اثار إصابات متهتك باسفل الفخد الأيمن وعدة سحجات متكدمة باليدين والوجة وبضعة كدمات بالبطن واحظثت تلك الاصابات من تهتك بالكبد والطحال والرئة اليمني وكسور بالصدر والفخد ونزيف وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.







