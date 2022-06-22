"الرى": إزالة 22 مخالفة على النيل فى الغربية والدقهلية

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية و الرى ، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى "الدقهلية – الغربية"، حيث تم إزالة 22 مخالفة، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 77 ألف و210 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

وأوضح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

ويشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضًا ما نحتاجه من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.