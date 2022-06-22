اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الرى": إزالة 22 مخالفة على النيل فى الغربية والدقهلية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:25 م
"الرى": إزالة 22 مخالفة على النيل فى الغربية والدقهلية وزارة الموارد المائية والرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى "الدقهلية – الغربية"، حيث تم إزالة 22 مخالفة، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 77 ألف و210 مخالفة منذ يناير 2015.
 
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 
وأوضح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
ويشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضًا ما نحتاجه من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة