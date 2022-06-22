بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس فرسان مالطا بالإنابة جون دنلاب، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة فرسان مالطا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس فرسان مالطا بالإنابة جون دنلاب، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة فرسان مالطا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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