وأشار ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن اليوم الماضي شهد إجلاء 21947 شخصًا، بينهم 3826 طفلًا، إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهورية دونباس، مضيفًا أن كييف لم تشارك في جهود الإجلاء.

وقال إن العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية بلغ مليونين و2773 شخصًا، بينهم 318144 طفلًا.

وأضاف أن الجانب الروسي أمّن أكثر من 9500 مركز لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في روسيا، حيث تقدم لهم الرعاية الصحة والنفسية، وتصرف لهم المعونات المالية، وتعرض عليهم فرص عمل.