الداخلية: كشفنا عن قضية الرمال البيضاء أكبر جريمة نصب يقودها أجانب بمصر

كتب محمود عبد الراضي

كشف العميد سمير البابلي بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة، كيفية سقوط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين بعد الاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

وأضاف البابلي في كلمة له بندوة بأكاديمية الشرطة، أن التشكيل العصابي كان شديد الحذر والحيطة لعدم سقوطهم في قبضة الأمن.

وأردف البابلي، أن الداخلية كشفت عن قضية الرمال البيضاء وهي أكبر عملية نصب في مصر، يقودها أجانب، وهم بمثابة مستريح إلكتروني، لافتا إلى أن المتهمين استولوا على أموال من المواطنين بزعم توظيفها لهم وإعادتها بفوائد، وفجاة اختفى الموقع الخاص بالمتهمين بعد الاستيلاء على ملايين الأموال.

وأوضح البابلي أن المتهمين صمموا شركة بعد ذلك في مصر، ونجحنا في ضبطهم في شقة بمدينة الرحاب وعدد من المناطق الأخرى .