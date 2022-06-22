الداخلية تضرب سوق الكيف وتضبط 18 ألف قرص مخدر خلال حملات أمنية مكبرة

وجهت مكافحة المخدرات حملات مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة التي تؤثر على العقول وتزيد العنف في المجتمع.

ونجحت الجهود في ضبط (18٫979 ألف قرص كبتاجون مخدر) و(14٫529 ألف قرص مؤثر مخدر) و(1300 قرص إكستاسى "خبوط" مخدر.

وفى سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرتى قسمى شرطة ثالث المنتزه وثان الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية- حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما عدد 190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19 كيلو جرام– مبلغ مالى –هاتفى محمول، وأحد الاشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,380,000) إثنان مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه وتم حبس المتهمين.