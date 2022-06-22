الخشت يكرم وكلاء الكليات للدراسات العليا لدورهم فى تقدم الجامعة

كتب محمد صبحى

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، اجتماع مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث، بقاعة أحمد لطفي السيد، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة عمل قطاع الدراسات العليا والبحوث عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات.

وخلال الاجتماع، كرم الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات، نظرًا لجهودهم في التصنيفات العالمية الكبرى وظهور عدد كبير من التخصصات والمجالات العلمية بالتصنيفات، مشيدّا بأداء وكلاء الكليات في إدارة امتحانات الدراسات العليا دون رصد مشكلات في ظل العدد الكبير للطلاب والذي يبلغ نحو 35 ألف طالب وطالبة بالدراسات العليا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لوكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل تقدم الجامعة ورقيها، مؤكدًا على ضرورة العمل ضمن فرق العمل ، وضرورة التوسع في التحول إلى اللامركزية في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين، والقضاء على البيروقراطية وبقايا البيئة الاجتماعية المريضة التي يغلب عليها الغيرة الوظيفية وانتشار الإشاعات والتوسع في الاستدلال دون دليل كاف.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى التوسع الكبير الذي شهدته برامج الدراسات العليا وتطوير لوائحها للقضاء علي الفجوة المعرفية، مؤكدًا دعمه الكبير ومساندته المستمرة لقطاع الدراسات العليا والذي يتطلب عمله الشاق توافر الخبرات الكبرى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام الجامعة، ومديري إدارات الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.