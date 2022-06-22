الخارجية العراقية تكشف حقيقة إعدامات جماعية لعراقيين على حدود بولندا

كتب: أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي أدلة حتى الآن عن حدوث إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إنه "سبق أن وجهت وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في وارشو بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينها عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم".

وأضاف، "بتاريخ 2022/2/7، شرعت السفارة العراقية بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وثبت أن الأنباء التي صدرت من وسائل إعلام اجنبية ومحلية غير صحيحة وذلـك لعدم وجود أي أدلة ثبوتية وقانونية معتبرة مثل شهود عيان أو فيديو أو صور تشير إلى حصـول إعـدامات جماعية على الحدود البولندية البيلاروسية إضافة إلى أنه لم ترد أي شكوى رسمية من أي مواطن عراقي تشير إلى ما ورد في تلك الأنباء".

وأشار إلى أنه "سبق للحكومة أن شكلت فريقا قانونيا مختصا ومعنيا بمتابعة هذا الملف وسيقدم تقريره للحكومة العراقية فور الانتهاء من متابعات التحقيق".